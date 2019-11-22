Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна на парашютах

Спасатели подняли БРДМ-2, который погрузился в воду 25 июля.

Затонувшую в Керченском проливе броонемашину подняли со дна на специальных парашютах. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-секретаря межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова. Специалист объяснил, что БРДМ-2 затонул 25 июля на расстоянии семи километров от таманского берега. Техника погрузилась на глубину в восемь метров.

Бронемашину подняли со дна пролива. Она висит на специальных парашютах. При этом сам автомобиль остается в воде Андрей Коннов, пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество"

Напомним, что инцидент произошел во время проведения патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Техника утонула из-за неблагоприятных погодных условий. С тонущей техники удалось спасти шесть человек. Никто из них не пострадал.

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Видео: ВК / ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО