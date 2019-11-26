В Керченском проливе утонул бронетранспортер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Известно, что БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива. Это произошло в рамках патриотической акции, которая посвящена Керченско-Эльтигенскому десанту в 1943 году.
Шесть человек экипажа спасены. Причина инцидента в том, что машина вышла на отрезок с перепадами глубины до пяти километров. Также повлиял сильный боковой ветер.
Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали.
рассказал один из организаторов акции Андрей Коннов
По его словам, вода в машину поступала слишком быстро, выкачивать её не успевали.
Машины данного типа герметичны, поэтому угрозы разлива топлива нет.
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