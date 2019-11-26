Шесть человек экипажа спасены.

В Керченском проливе утонул бронетранспортер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Известно, что БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива. Это произошло в рамках патриотической акции, которая посвящена Керченско-Эльтигенскому десанту в 1943 году.

Шесть человек экипажа спасены. Причина инцидента в том, что машина вышла на отрезок с перепадами глубины до пяти километров. Также повлиял сильный боковой ветер.

Вода начала поступать в БРДМ-2, штатные системы спасения автомобиля работали. рассказал один из организаторов акции Андрей Коннов

По его словам, вода в машину поступала слишком быстро, выкачивать её не успевали.

Машины данного типа герметичны, поэтому угрозы разлива топлива нет.

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