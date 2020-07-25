В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев

Причиной негативных природных явлений стало жаркое лето.

В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и суховеев. В девяти районах региона зафиксированы опасные природные явления.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что почвенная засуха фиксируется в Полтавском и Черлакском районах с третьей декады мая этого года. Суховеи и засушливая погода со второй декады июля фиксируются в 5 районах.

Подчёркиваются, что данные явления сильно вредят сельскому хозяйству региона и росту культур.

Причиной негативных природных явлений стало жаркое лето.

Ранее глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов.

Видео: YT / No-Tiller