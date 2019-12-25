Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Сельскохозяйственные предприятия в России во время пандемии коронавируса ни на день не останавливали свою работу.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил россиянам забыть о дефиците продуктов, так как отечественный агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить продуктами всех граждан.

У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ

По его словам, сельское хозяйство в России находится на высоком уровне, а парадигма отрасли сменилась с импортозамещающей на экспортную ориентацию.

Патрушев отметил, что сельскохозяйственные предприятия в России во время пандемии коронавируса ни на день не останавливали свою работу. Комплекс, подчеркнул министр, смог обеспечить население продуктами в марте и апреле — во время повышенного спроса.

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