Названы имена участников лунной программы США Artemis

В список участников полета на Луну вошли 18 человек.

Вице-президент США назвал имена участников американской лунной программы Artemis. Об этом Майкл Пенс заявил в рамках заседания Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Трансляция мероприятия велась на сайте NASA из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. На данный момент чиновнику известно о 18 возможных участниках программы полета на Луну (9 мужчин и 9 женщин).

Новое поколение астронавтов, участвующих в этой программе, готово расширить границы возможного….Они откроют новую эру исследований, которые не будут ограничиваться Луной, а подготовят человечеству к гигантскому прыжку к Марсу Глава NASA Джим Брайденстайн

В списке кандидатов на полет на Луну значатся астронавты Кейт Рубин и Виктор Гловер, которые сейчас находятся на МКС, а также Кристина Кох. Последняя установила рекорд непрерывного пребывания на Международной космической станции среди женщин. Заявлена Джессика Меир, которая совершила первый парный выход женщин в космос вместе с Кох. Еще два члена экипажа - Джо Акаба и Стефани Уилсон совершали полеты на "Спейс шаттл". Астронавты Челл Линдгрен, Энн Макклейн и Скотт Тингл также имеют опыт космических полетов. Новичками станут Кайла Бэррон, Раджа Чари, Мэтью Доминик, Вуди Хобург, Джонни Ким, Николь Манн, Жасмин Мобели, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс. Самому старшему члены группы Artemis 55 лет, младшему - 32 года.

Майкл Пенс напомнил, что последним из 12 американских астронавтов, побывавших на Луне, был командир "Аполлона-17" Джин Сернан. Это произошло в декабре 1972 года.

В NASA надеются, что Китай поделится данными о грунте с Луны с научным сообществом.

Фото и видео: NASA

