В NASA надеются, что Китай поделится данными о грунте с Луны с научным сообществом

Американские специалисты поздравили Пекин с запуском миссии до транспортировке лунного грунта на Землю.

В NASA надеются, что Китай поделится данными о лунном грунте с научным сообществом. Об этом в Twitter-аккаунте написал заместитель директора Томас Цурбухен. Он поздравил Пекин с удачным запуском возвращаемого космического аппарата. Эксперт добавил, что Луна является удивительным местом. Он рассчитывает, что все научное сообщество получит пользу от изучения ценного груза с естественного спутника земли.

Мы надеемся на то, что Китай поделится своими данными с международным научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание того, как устроена Луна, как это было сделано после нашей миссии Apollo и будет сделано по итогам программы Artemis заявление NASA

Напомним, что Китайское национальное космическое управление произвело запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5". Впервые в истории объект доставит ученым на Землю образцы лунного грунта. Если миссия окажется успешной, то Китай станет первой страной (за последние 44 года), которая смогла реализовать проект по доставке геологических образцов с поверхности Луны.

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