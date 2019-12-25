Страна стала первой в Европе, подписавшей двустороннее соглашение с NASA.

Италия примет участие в американской лунной программе Artemis. Об этом во время видеоконференции сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн. Чиновник отметил, что страна заключила соглашение о сотрудничестве. Со стороны Италии документ подписал статс-секретарь правительства Италии, отвечающий за политику в области освоения космоса, Риккардо Фраккаро.

Италия, помимо научно-технического вклада, будет участвовать в создании систем прилунения, а также жилых модулей на поверхности спутника Земли. От этого сотрудничества страна получит возврат в экономическом выражении Алессандро Профумо, главный управляющий военно-промышленного концерна Leonardo

Напомним, что на данный момент Италия является первой европейской страной, которая имеет двустороннее соглашение с США об освоении Луны. Фраккаро заметил, что для страны это стало большой честью принимать участие в таком амбициозном проекте. Благодаря программе, в космическую индустрию Италии будет дополнительно вложено около одного миллиарда евро.

NASA: освоение Луны позволит искать потенциальные внеземные цивилизации.

Фото: NASA