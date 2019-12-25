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Италия примет участие в американской лунной программе
Сегодня, 11:46
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lesjasap

Италия примет участие в американской лунной программе

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Страна стала первой в Европе, подписавшей двустороннее соглашение с NASA.

Италия примет участие в американской лунной программе Artemis. Об этом во время видеоконференции сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн. Чиновник отметил, что страна заключила соглашение о сотрудничестве. Со стороны Италии документ подписал статс-секретарь правительства Италии, отвечающий за политику в области освоения космоса, Риккардо Фраккаро.

Италия, помимо научно-технического вклада, будет участвовать в создании систем прилунения, а также жилых модулей на поверхности спутника Земли. От этого сотрудничества страна получит возврат в экономическом выражении

Алессандро Профумо, главный управляющий военно-промышленного концерна Leonardo 

Напомним, что на данный момент Италия является первой европейской страной, которая имеет двустороннее соглашение с США об освоении Луны. Фраккаро заметил, что для страны это стало большой честью принимать участие в таком амбициозном проекте. Благодаря программе, в космическую индустрию Италии будет дополнительно вложено около одного миллиарда евро.

NASA: освоение Луны позволит искать потенциальные внеземные цивилизации.

Фото: NASA

Теги: artemis, nasa, джеймс брайденстайн, италия, космос, луна, лунная программа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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