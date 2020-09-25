NASA: освоение Луны позволит искать потенциальные внеземные цивилизации

Глава NASA выступил перед членами Конгресса США.

В NASA заявили, что освоение Луны позволит искать потенциальные внеземные цивилизации. Об этом американским сенаторам на слушаниях в Конгрессе заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн. Он предложил создать на естественном спутнике Земли обсерваторию.

На Луне можно разместить оптические приборы, чтобы можно было оттуда засекать планеты, обращающиеся вокруг других звезд. Мы сможем делать это так, как не можем с Земли или со спутника Джеймс Брайденстайн, глава NASA

Эксперт уточнил, что благодаря лунной обсерватории ученые смогут узнать о том, есть ли планеты около нашей, а также оценить возможность существования на них жизни. Брайденстайн добавил, что не говорит о том, что внеземные цивилизации - это доказанный факт.

В NASA призвали создать коммерческие аналоги МКС.

Видео: YT / American Astronautical Society