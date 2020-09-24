В NASA призвали создать коммерческие аналоги МКС

Джеймс Брайденстайн рассказал, что США рискует покинуть низкую околоземную орбиту из-за Китая.

В NASA призвали создать коммерческие аналоги Международной космической станции, чтобы не уступить первенство Китаю. Об этом во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн. По словам спикера, Вашингтону необходимо обеспечить себе постоянное присутствие на низкой околоземной орбите, чтобы не быть вытесненным Пекином.

Меня беспокоит, что приближается тот день, когда срок использования МКС подойдет к концу. И чтобы у США было присутствие на низкой околоземной орбите, нам надо быть готовыми к тому, что последует за этим Джеймс Брайденстайн, глава NASA

Эксперт напомнил, что Китай занимается созданием аналога МКС. Они начинают рекламировать собственную космическую станцию всем международным партнерам США. Брайденстайн заметил, что для страны будет трагедией, если после всех приложенных усилий Америке придется покинуть территорию, которая достигается стране, с которой у США расходятся интересы.

NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе.

Видео: NASA