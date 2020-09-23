NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе. Об этом в рамка видеоконференции сообщила глава NASA Джеймс Брайденстайн. Чиновник рассказал журналистам, что документ устанавливает параметры обеспечения безопасности инфраструктуры Минобороны США и NASA в космосе.
В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на NASA так же, как и на коммерческих операторов...И именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь
Джеймс Брайденстайн глава NASA
В качестве примера американец привел распространение технологий, которые создают помехи для космических аппаратов. Также устройства можно выводить из строя при помощи лазеров и кибератак.
Напомним, что Космические силы США официально учреждены Вашингтоном 20 декабря 2019 года. Документ о военном бюджете на 2020 год был подписан Дональдом Трампом. Космические силы стали первыми после формирования современной структуры армии США в 1947 году.
МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором.
Видео: YT / NASA video
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