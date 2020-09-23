NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Джеймс Брайденстайн рассказал о сотрудничестве с Космическими силами США.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе. Об этом в рамка видеоконференции сообщила глава NASA Джеймс Брайденстайн. Чиновник рассказал журналистам, что документ устанавливает параметры обеспечения безопасности инфраструктуры Минобороны США и NASA в космосе.

В космической сфере возникает все больше вызовов, и эти вызовы оказывают воздействие на NASA так же, как и на коммерческих операторов...И именно в этом мы полагаемся на Космические силы США, чтобы они поддерживали нас в том, чего мы пытаемся достичь Джеймс Брайденстайн глава NASA

В качестве примера американец привел распространение технологий, которые создают помехи для космических аппаратов. Также устройства можно выводить из строя при помощи лазеров и кибератак.

Напомним, что Космические силы США официально учреждены Вашингтоном 20 декабря 2019 года. Документ о военном бюджете на 2020 год был подписан Дональдом Трампом. Космические силы стали первыми после формирования современной структуры армии США в 1947 году.

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором.

Видео: YT / NASA video