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МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором
Сегодня, 7:39
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lesjasap

МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

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Джеймс Брайденстайн рассказал о проведенном маневре на орбите Земли.

Международная космическая станция успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

Маневр ….завершен. Астронавты выходят из укрытия

глава NASA

Напомним, что ранее NASA заявило об опасном приближении космического мусора к МКС. Около станции находились "нераспознанные фрагменты". Специалистам пришлось запланировать маневр, позволяющий МКС уклониться от него. На данный момент экипаж МКС вернулся к привычным обязанностям.

NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis.


 

Теги: nasa, джеймс брайденстайн, космический мусор, мкс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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