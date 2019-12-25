МКС успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором

Джеймс Брайденстайн рассказал о проведенном маневре на орбите Земли.

Международная космическая станция успешно уклонилась от столкновения с космическим мусором. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джеймс Брайденстайн.

Маневр ….завершен. Астронавты выходят из укрытия глава NASA

Напомним, что ранее NASA заявило об опасном приближении космического мусора к МКС. Около станции находились "нераспознанные фрагменты". Специалистам пришлось запланировать маневр, позволяющий МКС уклониться от него. На данный момент экипаж МКС вернулся к привычным обязанностям.

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