Объект должен был разместиться на базе посадочной станции Е-8.

"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом следует из опубликованных на официальном сайте государственной корпорации документов. Архивные материалы размещены в интернете в честь 50-летия полета на естественный спутник Земли станции "Луна-16".

Предлагаемое технико-организационное направление работ обеспечит реальные возможности создания первой в мире лунной обсерватории уже в 1968-1969 годах. Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций заявление Юрия Мозжорина в 1967 году, директора ЦНИИмаша

Советская астрономическая обсерватория должна была наблюдать за движением и изменениями на Солнце, Земле, планетах и звездах. Это представляло для ученых метеорологической значение. Объект должен был разместиться на базе посадочной станции Е-8. К Луне ее должна была доставить ракета-носитель "Протон-К".

Напомним, что Луна обладает достаточной устойчивостью для астротелескопической системы. Со спутника в течение 14 дней можно наблюдать практически за любым объектом Вселенной. Исследования там можно проводить без влияния на них атмосферы.

"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы.