"Роскосмос": СССР хотел разместить на Луне астрономическую обсерваторию. Об этом следует из опубликованных на официальном сайте государственной корпорации документов. Архивные материалы размещены в интернете в честь 50-летия полета на естественный спутник Земли станции "Луна-16".
Предлагаемое технико-организационное направление работ обеспечит реальные возможности создания первой в мире лунной обсерватории уже в 1968-1969 годах. Такая обсерватория станет прообразом будущих лунных станций
заявление Юрия Мозжорина в 1967 году, директора ЦНИИмаша
Советская астрономическая обсерватория должна была наблюдать за движением и изменениями на Солнце, Земле, планетах и звездах. Это представляло для ученых метеорологической значение. Объект должен был разместиться на базе посадочной станции Е-8. К Луне ее должна была доставить ракета-носитель "Протон-К".
Напомним, что Луна обладает достаточной устойчивостью для астротелескопической системы. Со спутника в течение 14 дней можно наблюдать практически за любым объектом Вселенной. Исследования там можно проводить без влияния на них атмосферы.
"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы.
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