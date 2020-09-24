Госкорпорация показали документы о советских планах по развитию миссий на Луне.

"Роскосмос" показал документы о планах СССР по организации лунной базы. Архивные сведения размещены на официальном портале государственной корпорации в честь 50-летия полета аппарата "Луна-16". Материалы о первой советской базе на естественном спутнике Земли датированы 1967 годом. Объект должен был быть размещен в 1970-ых годах. На базе должны были находиться три космонавта в течение 20 дней.

Вес лунной станции – 8 тонн, время пребывания на Луне – до 20 суток, число космонавтов-исследователей – 3 человека Юрий Мозжорин, директор ЦНИИмаш

Задачей ученых того времени на Луне являлись исследовательские работы в лунных условиях, изучение района возможной посадки тяжелых станций с длительным периодом размещения, а также возможность обслуживания автоматических лунных станций. Первые запуски ради создания баз должны были состояться в 1973 году. Однако планы не осуществились. Все полеты (с 1969 по 1972 года) сверхтяжелых ракет-носителей Н-1 с космодрома "Байконур" завершились авариями.

"Роскосмос" опубликовал документы по советской лунной программе.

Видео: Роскосмос