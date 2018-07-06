Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

Названы имена погибших при крушении военного вертолета на Кубани. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на властей Краснодарского края. Данные предоставлены администрацией губернатора Вениамина Кондратьева. В социальных сетях опубликованы имена офицеров, погибших при крушении Ми-28.
Жертвами стали подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Напомним, что трагедия произошла во время посадки рядом с аэродромом Кореновск. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28.
Фото: Вконтакте/Типичная Кубань
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