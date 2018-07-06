Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

Двое членов экипажа разбились при посадке.

Названы имена погибших при крушении военного вертолета на Кубани. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на властей Краснодарского края. Данные предоставлены администрацией губернатора Вениамина Кондратьева. В социальных сетях опубликованы имена офицеров, погибших при крушении Ми-28.

Жертвами стали подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Напомним, что трагедия произошла во время посадки рядом с аэродромом Кореновск. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Причиной крушения могла стать техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28.

Фото: Вконтакте/Типичная Кубань

