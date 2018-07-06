На Кубани нашли черные ящики разбившегося Ми-28

Их отправят для изучения в столицу.

На Кубани нашли черные ящики разбившегося военного самолета. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой н источник в экстренных службах региона. Спасатели обнаружили хорошо сохранившиеся самописцы в зоне разрушения М-28. В ближайшее время объекты доставят в Москву для расшифровки.

На данный момент нет точной версии произошедшего. Предположительно, воздушное судно разбилось из-за ошибки пилотирования во время посадки. Также причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Напомним, что в трагедии погибли два члена экипажа. Они не справились с управлением во время неблагоприятных погодных условий. Вертолет разбился поздним вечером 11 декабря в Краснодарском крае. Обломки нашли недалеко от аэродрома Кореновск, на территории военной базы.

Ранее Piter.tv писал о том, что военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани.

Видео: YouTube/Минобороны России