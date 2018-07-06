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На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28

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Расследованием занимается СК РФ.

На Кубани завели уголовное дело после крушения вертолета Ми-28. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК России. По факту гибели экипажа будет проведена проверка по признакам преступления. Возможной причиной трагедии станет "нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Напомним, что в Краснодарском крае 11 декабря проводился учебно-тренировочный полет. Он состоялся в темное время суток и при плохих метеопогодных условиях. В результате вертолет пропал с радаров диспетчеров, а пилоты перестали выходить на связь. Позже специалисты нашли обломки воздушного судна. Ми-28 упал на территории войсковой части, около аэродрома Кореновск.

На данный момент эксперты изъяли документацию о регламенте полета, изучаются данные средств контроля. В Москву будут доставлены "черные ящики".
 

Теги: военный вертолет, кубань, ми-28
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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