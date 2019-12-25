Ученые выяснили, почему некоторые люди прожили более 100 лет.

Названы факторы, способные продлить жизнь до ста лет. Об этом рассказали ученые в опубликованной работе в журнале International Journal of Environmental Research and Public Health. Представители Университета штата Вашингтон определили условия, которые влияют на долголетие. Для этого они изучили жизнь 145 тысяч человек, умерших после 75 лет. В расчет принимались такие показатели как место жительства, социальное положение, образование.

Эксперты пришли к выводу, что долголетие определяется не только генетической предрасположенностью, но и средой обитания. Большинство людей, проживших более 100 лет, находились в местах с низким загрязнением воздуха. Они часто совершали длительные прогулки.

К факторам, сказывающимся на долголетии ученые также отнесли высокий соцстатус, проживание в местах с большим количеством зелени, обеспечение транспортной и медицинской доступности.

Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь.