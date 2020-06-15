Средний показатель по остатку в семьях в России оказался 37,5 тысяч рублей.

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство "РИА Новости". Он составлен на основе данных Росстата за 2019 год.

Аналитики брали в расчёт максимально возможную сумму остатка денег в семье, где работают два родителя. Также учитывалась средняя зарплата в регионе, вычитались минимальные траты.

Лидером оказался Ямало-Ненецкий округ. В 2019 году после минимальных расходов у среднестатистической семьи там оставалось около 88,5 тысяч рублей. На втором месте Сахалинская область с остатком в 72,7 тысяч, на третьем Москва — с 65,8 тысячами.

Санкт-Петербург оказался четвёртым в рейтинге — там у в среднем у семьи остаётся 57,3 тысяч после минимальных расходов. Пятый в рейтинге Ханты-Мансийский округ с остатком в 56,8 тысяч рублей.

Средний показатель по остатку в семьях в России оказался 37,5 тысяч рублей. Не считая пятёрки лидеров, его "перепрыгнули" ещё шесть регионов.

Ранее мы рассказывали, что средняя продолжительность жизни в области выросла до 73 лет.

Видео: government.ru