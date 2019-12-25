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Средняя продолжительность жизни в области выросла до 73 лет
Сегодня, 22:43
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smirenny

Средняя продолжительность жизни в области выросла до 73 лет

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С 2012 продолжительность жизни в Ленобласти выросла на 4,2 года.

Губернатор Ленобласти рассказал о результатах работы правительства. Он заявил, что с 2012 года продолжительность жизни в области выросла на 4,2 года составила 73,64 года.

Глава региона отметил, что правительство гарантирует стабильный экономический рост, несмотря на то, что до конца 2020 года будет непросто: запас прочности, накопленный в предыдущие периоды, еще есть. 

Так, валовый региональный продукт увеличился на 21%. Доходы областного бюджета выросли в 2,3 раза. Реальные доходы за последние восемь лет повысились почти на 30%.

По статистике на 1 января 2020 года в регионе проживает 1,8 миллиона человек. В течение последних восьми лет в область переехало около 220 тысяч человек. 

Ранее мы писали, что президент похвалил развитие Ленобласти.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, продолжительность жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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