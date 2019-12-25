Президент похвалил развитие Ленобласти

Разговор между губернатором региона и президентом состоялся в видео-формате.

В ходе видеоконференции президент отметил успехи Ленобласти в экономическом развитии территории, сообщили в пресс-службе Александра Дрозденко.

Уточняется, что показатели валового регионального продукта, промышленного производства, объема строительства, розничной торговли, инвестиций в основном капитал, роста населения, никого уровня безработицы и профицитного бюджета превышают среднероссийские значения. Президент уверен, что такого результата добились губернатор региона и его команда.

Помимо этого Путин отметил и проблемы области: аварийное жилье, нехватка врачей и обеспечение их жильем, утилизация ТБО, проблемные объекты в сфере жилищного строительства.

Однако президент одобрил кандидатуру Дрозденко на переизбрание губернатором.

Ранее мы писали, что строительство больницы в Сертолово профинансируют из бюджета страны.

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