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Президент похвалил развитие Ленобласти
Сегодня, 20:20
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smirenny

Президент похвалил развитие Ленобласти

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Разговор между губернатором региона и президентом состоялся в видео-формате.

В ходе видеоконференции президент отметил успехи Ленобласти в экономическом развитии территории, сообщили в пресс-службе Александра Дрозденко. 

Уточняется, что показатели валового регионального продукта, промышленного производства, объема строительства, розничной торговли, инвестиций в основном капитал, роста населения, никого уровня безработицы и профицитного бюджета превышают среднероссийские значения. Президент уверен, что такого результата добились губернатор региона и его команда. 

Помимо этого Путин отметил и проблемы области: аварийное жилье, нехватка врачей и обеспечение их жильем, утилизация ТБО, проблемные объекты в сфере жилищного строительства.

Однако президент одобрил кандидатуру Дрозденко на переизбрание губернатором.

Ранее мы писали, что строительство больницы в Сертолово профинансируют из бюджета страны.

Фото: 

Теги: ленобласть, развитие региона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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