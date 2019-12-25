Стало известно, как пройдут выборы губернатора в Ленобласти

По мнению эксперта, выборы пройдут 13 сентября в штатном режиме.

Как стало известно 10 июня, выборы губернатора Ленобласти должны пройти 13 сентября в штатном режиме, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Об этом заявила политолог Анна Хмелева в интервью "Росбалту".

Девушка отметила, что вариант переноса выборов рассматривался поначалу, однако потом вариант отбросили. Явка не будет слишком отличаться от средних показателей в предыдущие процедуры избрания. К такому мнению эксперт пришла, судя по тому, как люди посещают магазины, аптеки, почту, банки.

На последних губернаторских выборах явка составила 44%, думаю, теперь она будет чуть ниже, но ненамного. Опять-таки — если не будет второй волны коронавируса заметила Анна Хмелева.

Также политолог уверена, что у нынешнего губернатора пока нет достойных конкурентов.

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Фото: Вконтакте