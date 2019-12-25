В Выборгском районе обсудили вопросы противопожарной безопасности

Совещание провел Геннадий Орлов.

Глава администрации Выборгского Геннадий провел совещание по противопожарной безопасности в 2020 году с главами городских и сельских поселений. В мероприятии также поучаствовал советник губернатора Ленобласти в Выборгском районе Александр Караванский. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Начальник районного отдела надзорной деятельности Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленобласти Дмитрий Хабиуллин выступил об обсечении безопасности жителей в период сезона пожаров. По его словам, необходимо продолжать провести мероприятия по очистке территорий от отходов и потенциально опасных материалов. Кроме того, нельзя забывать об установке защитных противопожарных полос, функция которых - разграничивать жилые дома и лесополосу.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге может быть построена новая поликлиника на 380 посещений в смену.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО