Проект находится на стадии обоснования инвестиций.

В Выборге может быть построена новая поликлиника на 380 посещений в смену. Проект, однако, еще находится в начальной стадии. Комитет госзаказа Ленобласти разместил закупку, в рамках которой планируется найти компанию для разработки обоснования инвестиций по этому медобъекту.

Речь идет об обосновании вложений в проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.

Предполагается, что клиника будет расположена в микрорайоне Южный. В медучреждении разместятся взрослое и детское отделения (соответственно, на 230 и 150 посещений).

Заявки для участия в конкурсе принимают до 9 июля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Красном Селе построят новую поликлинику для взрослых.

Фото: Pixabay