В Выборге может быть построена новая поликлиника на 380 посещений в смену. Проект, однако, еще находится в начальной стадии. Комитет госзаказа Ленобласти разместил закупку, в рамках которой планируется найти компанию для разработки обоснования инвестиций по этому медобъекту.
Речь идет об обосновании вложений в проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.
Предполагается, что клиника будет расположена в микрорайоне Южный. В медучреждении разместятся взрослое и детское отделения (соответственно, на 230 и 150 посещений).
Заявки для участия в конкурсе принимают до 9 июля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Красном Селе построят новую поликлинику для взрослых.
Фото: Pixabay
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