В Красном Селе построят новую поликлинику для взрослых

В Красном Селе будет построена еще одна поликлиника для взрослых. Закупку, в рамках которой планируется найти компанию, которая завершила бы строительство, разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".
Планируется, что медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену. Оно будет включать в себя отделения травматологии, стоматологическое, реабилитации, а также женскую консультацию.
Работы, как ожидается, будут завершены в 2020 году. На них выделяется 498 миллионов рублей из бюджета Петербурга.
Заявки от компаний, желающих претворить проект в жизнь, принимаются до 11 июня.
Как сообщало ранее Piter.tv, петербургские программы поддержки материнства и детства не будут сокращать.
Фото: Pixabay.com
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