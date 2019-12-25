В Красном Селе построят новую поликлинику для взрослых

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену.

В Красном Селе будет построена еще одна поликлиника для взрослых. Закупку, в рамках которой планируется найти компанию, которая завершила бы строительство, разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Планируется, что медучреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену. Оно будет включать в себя отделения травматологии, стоматологическое, реабилитации, а также женскую консультацию.

Работы, как ожидается, будут завершены в 2020 году. На них выделяется 498 миллионов рублей из бюджета Петербурга.

Заявки от компаний, желающих претворить проект в жизнь, принимаются до 11 июня.

Как сообщало ранее Piter.tv, петербургские программы поддержки материнства и детства не будут сокращать.

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