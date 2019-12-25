Строительство больницы в Сертолово профинансируют из бюджета страны

О софинансировании строительства попросил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Во время диалога с президентом России губернатор Ленобласти спросил о возможности софинансирования строительства здания для Детской областной больницы в Сертолово. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Больница находится в здании, которое было построено в 1876 году, там нельзя разместить современное оборудование. На строительство планируется направить 12 миллиардов рублей. Владимир Путин отметил, что направит обращение курирующему вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.

Строительство больницы пройдет в два этапа. Два года назад был начат первый этап. Он включает взрослую и детскую поликлиники, а также диагностический центр. Бюджет первого этапа составил 3,2 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV