Ученые рассказали, как плазма крови влияет на состояние здоровья.

Открыт новый способ омолодить организм и продлить жизнь. Об этом рассказали ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Они опубликовали результаты исследования в журнале Aging.

По словам специалистов, омолаживающий эффект оказывают разбавленная плазма крови, в которой находится физиологический раствор и альбумин. Ранее считалось, что омоложение в данном случае происходит при добавлении плазмы крови молодых мышей. Однако этот компонент заменяется альбумином, который замещает собой белок, потерянный при удалении исходной плазмы.

Эффект омоложения и продолжительность жизни зависит не от молодой крови, а от устранения вредных факторов в старой. Состав плазмы можно изменить при помощи плазмафереза. Он используется для лечения аутоиммунных заболеваний. Сейчас ученые завершают клинические испытания по переливанию плазмы крови для улучшения состояния здоровья пожилых людей, а также лечения мышечной атрофии, диабета второго типа, расстройства иммунной системы и нейродегенерации.

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