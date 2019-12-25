Один из самых высоких показателей зафиксирован в Петербурге.

В 2019 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума - 73,34 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно прогнозам специалистов, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 73,87 лет: 68,87 и 78,66 года для мужчин и женщин соответственно. К 2035 году ожидается рост среднего возраста россиян до 79,1 года. Как прогнозируют эксперты, к этому времени до 7,5 лет должна сократиться разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами: 75,18 и 82,69 года соответственно.

Отмечается, что один из самых высоких показателей по продолжительности жизни был зафиксирован в прошлом году в Петербурге – 76 лет и Ленобласти – 73 года.

Данные за текущий год будут получены в ходе проведения Всероссийской переписи населения. Она была запланирована на период с 1 по 31 октября 2020 года, однако из-закоронавируса Росстат хочет перевести ее на 2021 год.

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