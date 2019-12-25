В Петербурге подешевело съемное жилье

Спрос на долгосрочную аренду в марте упал на 60%.

В марте 2020 года в Петербурге на 60% упал спрос на долгосрочную аренду дешевых квартир. Об этом сообщили в ГК Active.

По информации экспертов, в первом квартале текущего года на арендном рынке города экспонировалось 9200 лотов в 13 районах. Больше всего предложений (47%) выпало на квартиры с платой до 25 тысяч рублей в месяц. На долю квартир с арендными ставками от 25 до 50 тысяч рублей в месяц пришлось 35% предложений, от 50 до 100 тысяч рублей – 12%, от 100 тысяч рублей – 6%.

В марте на рынке аренды жилья доля однокомнатных квартир составила 33%, двухкомнатных – 28%, трехкомнатных – 24%, четырехкомнатных – 10%, многокомнатных – 5%.

Дешевле всего снять жилье можно в Красносельском районе Петербурга, где за однушку в среднем просят 17 тысяч рублей в месяц, за двушку – 21,8 тысяч рублей, за трешку – 24,8 тысяч рублей в месяц.

Самые дорогие арендные квартиры в Центральном районе. Желающим снять в центре города однокомнатную квартиру в среднем придется отдать 31,3 тысячи рублей, двухкомнатная обойдется в 43 тысячи рублей в месяц, трехкомнатная – в 55,8 тысяч рублей в месяц.

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