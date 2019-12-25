Стала известна средняя стоимость аренды квартиры в Петербурге

Чаще всего арендовать квартиру предлагают в Приморском, Московском, Красносельском, Выборгском и Калининском районах

В конце первого квартала 2020 года средняя стоимость аренды квартиры в Петербурге снизилась на 9%, объем предложений за это же время составил чуть более 9 тысяч объявлений по 13 районам города. Такие данные вывели аналитики группы компаний Active.

Отмечается, что плата за квартиру чаще всего варьируется в пределах от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, таких предложений на рынке аренды жилья – 35%. 12% заняли квартиры стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей.

Массовый сегмент квартир на съем составил 82% от всех предложений, премиальный сегмент – оставшиеся 18%. Чаще всего арендовать квартиру предлагают в Приморском, Московском, Красносельском, а также в Выборгском и Калининском районах, а самыми популярными квартирами стал студии и однушки рядом с метро – на такое жилье был самый высокий спрос. К концу марта из-за введенного в Петербурге режима самоизоляции спрос на долгосрочную аренду упал на 60%.

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Фото: Piter.TV