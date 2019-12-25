В Петербурге вырос спрос на загородную недвижимость

За весну спрос увеличился на 35%.

Петербуржцы стали чаще рассматривать предложения о покупке домов и квартир в Ленобласти. За весну спрос на недвижимость в пригороде вырос на 35%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на исследование специалистов сервиса "Авито Недвижимость".

Причиной таких изменений эксперты называют ослабление рубля и режим самоизоляции, запрещающий горожанам покидать свои дома.

Также петербуржцы стали чаще интересоваться краткосрочной арендой домов за городом. Жители Северной столицы предпочитают пережить пандемию коронавируса на природе. Так, на конец марта 67,2% пользователей сервиса интересовались краткосрочной арендой дома в регионе, 31,4% хотели временно пожить за его пределами.

Ранее мы писали, что в Петербурге обрушились цены на квартиры посуточно.

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