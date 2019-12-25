В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обрушились цены на квартиры посуточно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Ассоциации сервисных апартаментов России Дмитрия Калинина.
Средняя цена на однокомнатную квартиру еще в феврале 2020 года составляла 3-2,5 тысяч рублей в сутки, но к апрелю упала вдвое
сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции рынок краткосрочной аренды в Петербурге с начала марта сократился на 75%. Цены на недвижимость упали на 65%.
Напоним, что ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки обследовано на коронавирус почти 8 тысяч человек.
Фото:pixabay
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