Рынок краткосрочной аренды в Северной столице с начала марта сократился на 75%.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге обрушились цены на квартиры посуточно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Ассоциации сервисных апартаментов России Дмитрия Калинина.

Средняя цена на однокомнатную квартиру еще в феврале 2020 года составляла 3-2,5 тысяч рублей в сутки, но к апрелю упала вдвое сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции рынок краткосрочной аренды в Петербурге с начала марта сократился на 75%. Цены на недвижимость упали на 65%.

Напоним, что ранее президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю до 30 апреля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки обследовано на коронавирус почти 8 тысяч человек.

Фото:pixabay