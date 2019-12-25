Сейчас на карантине находится 4386 человек.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Петербурге за сутки обследовано на коронавирус почти 8 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб "Петербург против коронавируса".

Отмечается, что в службу экстренных вызовов 112 поступило 843 обращения. Кроме того, 45 горожан сообщили о прибытии из другой страны.

Известно, что сейчас на самоизоляции находится 4386 горожан. В обсерваторе прибывают 57 человек.

Ранее мы сообщали о том, что утром Петербург занял второе место по самоизоляции среди крупных городов РФ.

Фото:pixabay