Утром Петербург занял второе место по самоизоляции среди крупных городов РФ

При этом на улицах города по-прежнему много людей.

Утром в четверг, 16 апреля, Петербург занял второе место по самоизоляции среди городов России с населением более 1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Карты".

В 9:30 утра уровень самоизоляции в городе на Неве оценивался в 3 балла ровно. При этом к 11 часам он упал на 0,1 баллов и теперь составляет 2,9. Обгоняет Северную столицу в рейтинге только Москва с показателем 3,4 баллов.

Не смотря на это, на улицах Петербурга по-прежнему остается очень много людей. С каждым часом уровень самоизоляции в городе только ухудшается. По прогнозам, к 13-15 часам этот показатель опустится до 2,4 баллов, как и днем ранее.

Фото: скриншот / "Яндекс. Карты"