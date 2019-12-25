Диетолог рассказала, кому данный напиток не рекомендуется.

Названа серьезная опасность минеральной воды. Об этом в интервью "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина. Врач предостерегла от употребления лечебного напитка людей с хроническими заболеваниями. Они уточнила, что при неправильном употреблении человек может ухудшить свое состояние. При этом для здорового человека разовое употребление такой воды не приведет к проблемам.

Другое дело — регулярно употреблять...Там идет насыщение солей определенной концентрации, определенных солей. Соли, которые там есть, допустим, одному человеку необходимы, а другому они нанесут только вред при том заболевании, которое у человека есть Елена Соломатина, диетолог

Врач рассказала, что людям с болезнями ЖКТ пить минеральную лечебную воду следует только по показаниям врача. Столовую воду можно употреблять без ограничений, столово-лечебную - пить не на ежедневной основе.

Названы признаки нехватки витамина D в организме.

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