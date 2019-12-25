Диетолог рассказала о правильном завтраке для школьника

Завтрак должен содержать много белка.

Часто родители дают на завтрак школьникам хлопья с молоком или тосты с нутеллой. Как рассказала "Ридусу" диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, в домашнем завтраке для ребенка акцент стоит сделать на белковых продуктах. А от хлопьев и нутеллы по утрам стоит отказаться.

В школах детям и так дают много углеводов (хлеб, кашу, сладкий чай). Поэтому родителям важно восполнить запас белка – это могут быть омлет, яичница, просто вареные яйца, есть всё лучше со свежими овощами. Также на завтрак подойдут сырники, йогурты с фруктами, творожные запеканки, зерновой хлеб с ломтиком мяса или рыбы.

После сытного белкового обеда у ребенка уменьшится желание есть много сладкого в течение дня. Что касается объема порции, то в среднем вес белкового продукта для ребенка должен составлять 200 граммов, овощей 150-200 граммов, отметила диетолог.

Чтобы ребенок не скупал сладости в буфете, ему с собой можно давать перекус. Например, орешки, качественные протеиновые батончики, питьевой йогурт без сахара, яблоко или банан.

Ранее диетолог Андерссон перечислила полезные и недорогие продукты.

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