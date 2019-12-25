Диетолог Андерссон перечислила полезные и недорогие продукты

Для начала диетолог посоветовала добавлять в свой рацион лук, который содержит витамины и полезные вещества.

Диетолог Кристина Андерссон назвала семь недорогих и полезных продуктов. Об этом сообщило издание Svenska Dagbladet.

Для начала диетолог посоветовала добавлять в свой рацион лук, который содержит витамины и полезные вещества, обладает бактерицидным эффектом. Красный лук к тому же богат антиоксидантами.

Капуста содержит в себе серосодержащие вещества, защищающие от рака. Те, у кого есть проблемы с желудком, должны употреблять капусту не в сыром, а приготовленном виде. Для диетического питания рекомендуется картофель, так как он лучше всего насыщает организм в пересчете на одну калорию.

Также Кристина Андерссон отметила пользу корнеплодов: свекла, морковь, пастернак содержат минералы и служат источником углеводов. Овес хорошо влияет на уровень холестерина и сахара в крови, есть следует цельное зерно.

Бобовые (фасоль, нут и чечевица) богаты белком и минералами. При этом консервированная фасоль не теряет своих питательных свойств. Яйца также содержат много питательных веществ. Диетолог называет их природными мультивитаминами.

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