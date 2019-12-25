Американские ученые связали злокачественные опухоли с переизбытком FABP4.

Названа причина возникновения самого распространенного рака. Об этом рассказали ученые из Университета Луисвилля в США под руководством специалиста Бинг Ли. Руководитель группы описал исследование в научном издании Trends in Molecular Medicine.

По данным микробиологов, высокий уровень жира в организме провоцирует рак молочной железы. Именно этот вид опухоли является самым распространенным среди злокачественных новообразований. Провоцирует рак выработка специфичных белков. Важную роль в процессе играет синтезируемый в жировых тканях белок FABP4 (fatty acid binding protein). Это вещество связывает жирные кислоты.

Известно, что FABP4 вырабатывается при помощи жировых клеток. небольшое количество вещества попадает в кровь. При накоплении излишнего объема белка в опухолях появляется большое количество макрофагов. При подавлении активности белка, рост опухоли начинает замедляться. В этом случае к положительному эффекту организм приходит, даже если ожирение остается на прежнем уровне. Ученые проверили свою теорию на животных.

Исследователи напомнили, что циркулирующий в крови FABP4 непосредственно влияет на рост рака молочной железы. Этот процесс связан с прямым взаимодействием со злокачественными клетками. Белок стимулирует взаимодействие жировых клеток и опухоли.

Учёные выяснили, сокращает ли ожирение жизнь.

Фото: University of Louisville

