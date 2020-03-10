Лишний вес приводит к раннему старению, онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Учёные выяснили, сокращает ли ожирение жизнь. Канадские исследователи доказали, что избыточный вес влияет на продолжительность жизни. Об этом они заявили на портале Оnlinelibrary.wiley.com после анализа 200 научных работ.

Данные ВОЗ говорят о том, что лишний вес есть у 2 млрд человек старше 18 лет. Более 650 млн человек страдают ожирением, а смертность у них выше, чем у худышек. В среднем разница в продолжительности жизни составляет 5-7 лет по сравнению с людьми, чей вес находится не больше нормы.

Ожирение ускоряет механизмы старения на клеточном уровне. Это приводит к апоптозу - программируемой гибели клеток. Процессы начинают активно происходить в нейронах мозга, сетчатке глаз, почках, сердце. Также подавляется аутофагия, которая отвечает за переработку поврежденных элементов. Из-за этого у молодых людей с ожирением развиваются сердечно-сосудистые заболевания, онкология и даже болезнь Альцгеймера. У полных людей хуже работает иммунная система. Это создает риск ухудшения состояния здоровья при вирусных и бактериальных болезнях.

Ранее американские ученые опровергли главный миф о причинах ожирения.