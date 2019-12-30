Американские ученые опровергли главный миф о причинах ожирения

Генетика мало влияет на причины ожирения.

Сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса опровергли главный миф об ожирении. Работу ученые опубликовали в JAMA Cardiology.

Ученые проанализировали данные 2,5 тысячи американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании о причинах возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И выяснили, что на развитие ожирения больше влияет образ жизни, чем генетическая предрасположенность.

Специалисты в ходе исследования следили за индексом массы тела и использовали математические модели, позволяющие дать оценку риска развития ожирения на основе ДНК. Факторы окружающей среды могут влиять на ожирение в 80% случаев, генетика – в 13,6%. Исключение – редкие наследственные причины болезни.

Испанский врач: "В мире не существует таблеток и диет от ожирения".