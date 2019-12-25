Австралийские ученые объяснили, почему некоторые имеют легкие симптомы заболевания, а некоторые - тяжелые.

Названа причина легких симптомов из-за коронавируса. Об этом рассказали представители Сиднейского университета и Сиднейского технологического университета в Австралии. Они опубликовали результаты собственного исследования в издании Science Alert.

Ученые поняли, почему у одних пациентов развивается тяжелая пневмония, а у других инфекция протекает легко, иногда даже без симптомов. У людей с COVID-19 наблюдается большая вирусная нагрузка непосредственно перед появлением признаков заболевания. В этот период количество частиц вируса на единицу объема жидкости превышено. Зараженные способны передавать инфекцию за двое суток до того, как заболеют. на данный момент медики уверены, что бессимптомных носителей вируса - около 80% от всех инфицированных.

Вирус , SARS-CoV-2 связывается с клеточными рецепторами ACE2 для того, чтобы проникать в здоровые клетки организма. Вирус задерживается в легких почках, сердце и кишечном тракте. У взрослого населения выработка приобретенного иммунитета позволяет распознавать патоген на ранних стадиях, тогда же начинается борьба с инфекцией. Если вирус успевает до этого времени попасть в легкие, то иммунная реакция усугубляет состояние пациента. Это происходит из-за того, что альвеолы заполняются жидкостью, ухудшая газообмен. В этом случае медики фиксируют симптомы пневмонии (лихорадку, кашель с мокротой, одышку). Если реакция иммунитета будет продолжительной, то организм получит "цитокиновый шторм" - воспаление, которое системно поражает жизненно важные органы.

В Facebook разработали карту с данными людей с подозрением на COVID-19.