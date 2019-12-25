В Facebook разработали карту с данными людей с подозрением на COVID-19

На данный момент в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Facebook создала интерактивную карту с данными людей в США, имеющих симптомы, которые указывают на наличие коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Данные на карте основаны на результатах опроса исследовательского центр Университета Карнеги-Меллона. Пользователь может увидеть процентное количество людей с симптомами коронавируса или гриппа к здоровым людям по округам США. В дальнейшем карту хотят расширить до всего мира.

На данный момент в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов составляет почти 170 тыс. случаев. Лидером по числу заразившихся является США (около 784 тыс.), Испания (200 тыс.) и Италия (181 тыс.). В России выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах.