Названа причина экстренной посадки вертолета в Подмосковье

Экипаж заметил повышенную вибрацию в двигателе.

"Вертолеты России" назвали причину экстренной посадки вертолета в Подмосковье. Эксперты сообщили "РИА Новостям" о том, что опытный образец в Московской области совершил вынужденную посадку из-за нештатной работы одного из двигателей. При этом в кабине пилота никто не пострадал.

В пресс-службе холдинга отметили, что инцидент произошел 3 июня. Вертолет выполнял плановый испытательный полет. Он отрабатывал чрезвычайный режим работы силовой установки. В одном из двигателей была замечена повышенная вибрация.

Экипажем вертолета было принято решение о заходе на посадку, которая была успешно выполнена. Пострадавших в ходе инцидента нет, повреждений вертолета не зафиксировано пресс-служба "Вертолетов России"

На данный момент формируется экспертная комиссия, которая установит причину произошедшего. В этом специалистам поможет расшифровка и анализ средств объективного контроля за воздушным средством. Стоит отметить, что нештатная работа двигателя зафиксирована только во время четвертого захода в режим ЧС. Три предыдущих захода вертолет находился в нормальном состоянии.

Напомним, что севший в Подмосковье вертолет находится в эксплуатации АО "НЦВ Миль и Камов".

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