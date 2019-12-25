  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Подмосковье
Сегодня, 11:40
23
lesjasap

Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Подмосковье

0 0

Экипаж воздушного средства не пострадал.

Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Московской области. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. По данным экспертов, экстренная посадка произошла с вертолетом, который принадлежит Минобороны РФ. Воздушное средство село на подмосковной Гжели.

По предварительным сведениям, выполнить экстренную посадку пилоту пришлось из-за технической неисправности. В результате инцидента никто не пострадал. Вертолет не получил повреждений.

Протесты в США начали разгонять военными вертолетами.

Теги: вертолёт, ми-8, минобороны, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии