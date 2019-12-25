Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Подмосковье

Вертолет Ми-8 экстренно сел на трассу в Московской области. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. По данным экспертов, экстренная посадка произошла с вертолетом, который принадлежит Минобороны РФ. Воздушное средство село на подмосковной Гжели.
По предварительным сведениям, выполнить экстренную посадку пилоту пришлось из-за технической неисправности. В результате инцидента никто не пострадал. Вертолет не получил повреждений.
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