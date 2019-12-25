Роспотребнадзор рассказал о мерах после выявления кори в Московском районе Петербурга.

Роспотребнадзор организовал противоэпидемические мероприятия после выявления случая кори у ребёнка в Московском районе Петербурга. Речь идёт о доме № 3 на Киевской улице. О ситуации сообщили в межрегиональном управлении ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации Роспотребнадзора, комплекс мер начали проводить 20 октября 2026 года после регистрации заболевания у ребёнка, который не посещает организованные детские коллективы.

Специалисты определили круг людей, контактировавших с заболевшим, и установили за ними медицинское наблюдение. Кроме того, в рамках профилактических мероприятий организовали вакцинацию против кори.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация остаётся на контроле межрегионального управления.

Кардиолог назвал единственный работающий способ разжижения крови.

Фото: Piter.tv