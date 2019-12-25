В Петербурге задержали шестерых подозреваемых в пяти убийствах ради недвижимости

В Петербурге задержали группу обвиняемых.

В Санкт-Петербурге задержали шестерых человек, обвиняемых в причастности к пяти убийствам и трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, участники группы отравляли потерпевших метиловым спиртом, после чего незаконно завладевали их недвижимостью. Об этом 23 октября сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, организованную группу в сентябре 2017 года создал 49-летний житель Петербурга. К нему присоединились женщина и четверо мужчин. Как полагают следователи, участники действовали в разных составах и в период с сентября 2017 года по январь 2020 года совершили пять убийств.

После гибели потерпевших фигуранты, согласно версии следствия, завладевали принадлежавшим им недвижимым имуществом. Помимо убийств, группе вменяют три эпизода мошенничества в особо крупном размере.

Всем шестерым предъявили обвинения по пунктам "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство, а также по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

По ходатайству следствия суд избрал обвиняемым меры пресечения. Расследование продолжается: сотрудники СК собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу.

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Фото: Piter.TV