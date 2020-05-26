Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Появилось видео с моментом крушения военного вертолета Ми-8 в аэропорту Чукотки. Ролик опубликовали представители Telegram-канала Mash. На заснятых кадрах виден сам момент трагедии, когда боевой борт упал в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Угольные копи в Анадырском районе.

Очевидцы засняли на видео как вертолет поднимается в воздух. После этого он практически сразу начинает падать. Спустя несколько мгновений Ми-8 сталкивается с землей и загорается.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром 26 мая. Экипаж Ми-8 выполнял тренировочный полет. Вертолет упал с высоты в 20 метров. В Минобороны России официально подтвердили гибель четырех членов экипажа. на данный момент наиболее вероятной версией произошедшего считается техническая неисправность.

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Фото и видео: Telegram-канал Mash