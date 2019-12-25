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Вертолет санитарной авиации доставил в больницу малыша и женщину с инсультом
Сегодня, 12:06
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lizapoluda

Вертолет санитарной авиации доставил в больницу малыша и женщину с инсультом

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Высадка произошла у Петропавловской крепости.

Во вторник, 19 мая, санитарная служба авиации спасла двух тяжёлых пациентов из Ленинградской области. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Национальная служба санитарной авиации". 

Помощь была оказана маленькому ребенку с диагнозом "врожденная аномалия развития кишечника" и женщине с внутримозговым кровоизлиянием. 

Один из пациентов был доставлен на площадку вблизи Петропавловской крепости. Оттуда его перевезли в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что вертокрылая скорая в Ленобласти спасла четырех тяжелых пациентов за прошлые выходные.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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