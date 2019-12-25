Вертолет санитарной авиации доставил в больницу малыша и женщину с инсультом

Высадка произошла у Петропавловской крепости.

Во вторник, 19 мая, санитарная служба авиации спасла двух тяжёлых пациентов из Ленинградской области. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Национальная служба санитарной авиации".

Помощь была оказана маленькому ребенку с диагнозом "врожденная аномалия развития кишечника" и женщине с внутримозговым кровоизлиянием.

Один из пациентов был доставлен на площадку вблизи Петропавловской крепости. Оттуда его перевезли в больницу.

Ранее мы рассказали о том, что вертокрылая скорая в Ленобласти спасла четырех тяжелых пациентов за прошлые выходные.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia