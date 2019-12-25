Вертокрылая скорая в Ленобласти спасла четырех тяжелых пациентов за выходные

Двое пострадавших оказались несовершеннолетними.

За прошедшие выходные вертолет санавиации транспортировал в больницы четырех жителей Ленинградской области, находящихся в тяжелом состоянии. Двое из них – дети. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Национальная служба санитарной авиации".

Первое сообщение поступило в пятницу, 15 мая. Специалисты перевезли ребенка с черепно-мозговой травмой из Сланцев и мальчика с рвано-ушибленной раной головы из Выборга.

Днем позже, 16 мая, из Токсово доставили гражданина, получившего ожог от открытого огня. В воскресенье из Луги был транспортирован пациент с острой почечной недостаточностью.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге на выходных бригада скорой помощи простояла в очереди 11 часов.

Фото: ВКонтакте / san.aviacia