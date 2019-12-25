Ми-8 разбился в аэропорту Чукотки

Погибли четыре человека, находившиеся на борту.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту "Угольные Копи" в Анадырском районе. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "112". По предварительной информации на борту воздушного судна находились четыре человека. Все они погибли. Сведения о трагедии подтвердили в Восточном военном округе.

Телеканал РЕН ТВ заявил о том, что крушение вертолета произошло практически сразу после взлета. Ми-8 упал с высоты в 20 метров,а после загорелся. Конкретные причины трагедии не называются. На данный момент известно, что вертолет принадлежит Минобороны РФ.

Предположительно, Ми-8 упал из-за технической неисправности. По словам главы Анадырского района Чукотки Сергея Савченко, крушение вертолета произошло в рамках испытаний, которые проводились после ремонта средства. Об этом чиновник заявил журналистам ТАСС.

Российские "крокодилы" попали в список лучших боевых вертолетов.

Фото: Telegram-канал "112"