Древние существа погибли не от холода, а от нарушения цепочки питания из-за блокировки солнечного света.

Названа новая причина вымирания динозавров. Об этом заявили ученые из Коннектикутского университета в США в пресс-релизе на Phys.org. Они смоделировали вклад выбросов серы, пыли и сажи от удара небесного тела о Землю в изменение климата. Напомним, что сейчас считается, что падение астероида привело к мел-палеогеновому вымиранию существ 66 миллионов лет назад.

Исследование показало, что холод на планете был сильным, но недостаточным для массового вымирания. Сажа из-за массивных лесных пожаров сделала небо практически непроницаемым для Солнца. Из-за этого процессы фотосинтеза на Земле могли прекратиться практически на год. В свою очередь данная ситуация блокировала кормовую базу травоядных ящеров. нарушилась цепочка питания древних существ. Результаты работы позволили ученым понять, что произойдет на планете после возможной ядерной зимы.

Обнаружена самая старая окаменелость предка современных кур и уток.